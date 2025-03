Blog: A63 am Wochenende gesperrt, Lenkraddiebe in Kaiserslautern gefasst, Pirmasens hat Bewerbung für Landesgartenschau abgegeben

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

18:30 Uhr ++ Die Good News der Woche im Video: Ein Supermarkt für Landstuhl-Atzel ++ Der Landstuhler Stadtteil Artzel bekommt nach über zehn Jahren wieder einen eigenen Supermarkt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Tante-Enso-Laden - einen genossenschaftlichen Supermarkt, an dem die Bürger direkt beteiligt sind. Wenn das mal keine guten Neuigkeiten sind! Hier sind unsere Good News der Woche:

17:48 Uhr ++ Lenkraddiebe in Kaiserslautern festgenommen ++ Die Polizei in Kaiserslautern hat zwei Männer festgenommen. Sie sollen seit Anfang des Jahres mehrere Lenkräder aus Autos gestohlen haben. In den meisten Fällen hatten es die Diebe auf Lenkräder von BMWs abgesehen. Daneben sollen die beiden Männer unter anderem auch Autoradios und Navigationssysteme gestohlen haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 16:30 Uhr.

16:24 Uhr ++ Kostenloser Supermarkt-Fahrdienst für Senioren in Pirmasens ++ In Pirmasens können sich Senioren ab sofort für einen kostenlosen Supermarkt-Fahrdienst anmelden. Alle vierzehn Tage werden die Senioren dann zu Hause abgeholt und für ihre Einkäufe in die Stadt gefahren. Danach geht’s mit dem Fahrdienst wieder zurück nach Hause. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet und den Ortsbezirken von Pirmasens. Die nächste Tour findet Ende März statt. Anmelden können sich Interessierte am Montag, den 24. März, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr bei den Gemeindeschwestern Melanie Dedetschek und Lisa Bieber unter der Mobilfunknummer 0174 - 2049246 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 15:30 Uhr.

15:14 Uhr ++ Pirmasens hat Bewerbung um Landesgartenschau abgegeben ++ Pirmasens hat heute offiziell seine Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2032 eingereicht. Eine Delegation der Stadt ist dafür zum Wirtschaftsministerium nach Mainz gefahren. Die finale Entscheidung darüber, ob Pirmasens den Zuschlag für die Landesgartenschau erhält, soll bis zum Sommer fallen. Da keine anderen Bewerber mehr im Rennen sind, stehen die Chancen aber sehr gut. Wie eine Landesgartenschau in Pirmasens aussehen könnte, lesen Sie in unserem Artikel. Pirmasens Rundgang mit Gartenamtsleiter So könnte die Landesgartenschau in Pirmasens aussehen André Jankwitz leitet seit 25 Jahren das Gartenamt in Pirmasens. Doch bald geht er in Rente. Sein größter Traum: Die Landesgartenschau 2032 in die Stadt zu holen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 14:30 Uhr.

14:22 Uhr ++ Pfalztheater soll besser vor Graffitis geschützt werden ++ Immer wieder wird das Pfalztheater in Kaiserslautern mit illegalen Graffitis beschmiert. Dagegen will die Stadt etwas tun. Deshalb soll erneut ein spezieller Graffitischutz auf das Gebäude aufgetragen werden. Laut Stadtverwaltung Kaiserslautern ist es damit in Zukunft einfacher, die Graffitis zu entfernen. Aufwendige Reinigungsarbeiten sollen damit auch eingespart werden. Außerdem könne das Sandsteingebäude des Pfalztheaters so besser in gutem Zustand erhalten werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 13:30 Uhr.

12:21 Uhr ++ Bekommen Stadt Pirmasens und Kreis Kaiserslautern mehr Geld vom Land? ++ Bekommen die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern vielleicht bald mehr Geld vom Land, um ihre Aufgaben zu erfüllen? Darüber will das Bundesverfassungsgericht noch dieses Jahr entscheiden. Hintergrund ist eine Verfassungsbeschwerde von Pirmasens und dem Kreis Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 11:30 Uhr.

11:33 Uhr ++ Polizei nimmt in Pirmasens lange gesuchten Mann fest ++ Die Polizei hat auf dem Exerzierplatz in Pirmasens einen Mann festgenommen, den sie seit Monaten gesucht hatte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Gefährdung im Straßenverkehr vor. Zivilfahnder entdeckten den Mann in Pirmasens - laut Polizei hatte er sein Aussehen stark verändert. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, wurde er in ein Gefängnis gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 10:30 Uhr.

10:29 Uhr ++ Hausbesitzer sollten Balkone überprüfen ++ Vor einigen Wochen waren in Kaiserslautern Teile eines Balkons hinabgestürzt und hatten Fußgänger verletzt. Auch andere Balkone in der Stadt müssen saniert werden. Ein Statiker aus Kaiserslautern empfiehlt vor diesem Hintergrund Besitzern von älteren Häusern, ihre Balkone regelmäßig zu kontrollieren. In Kaiserslautern kämen gerade viele Häuser in ein Alter, in dem Balkone überprüft werden müssten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 09:30 Uhr.

9:36 Uhr ++ Schlosshotel Rockenhausen hat noch keinen neuen Pächter ++ Vor sechs Monaten hatte ein neuer Pächter die Leitung im Schlosshotel Rockenhausen übernommen. Jetzt ist das Hotel auf unbestimmte Zeit wieder geschlossen. Über die Gründe für die Schließung hat sich der Stadtbürgermeister noch nicht geäußert. Auch nicht, ob das Hotel in naher Zukunft wieder eröffnet werden soll. Die Stadt sei aber offen für neue Angebote und Konzeptideen für das Gebäude.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 09:30 Uhr.

7:19 Uhr ++ Bürgermeister aus Pirmasens bei Demo in Berlin ++ In Berlin demonstriert heute das "Bündnis für die Würde unserer Städte" – und mit dabei ist auch der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas (CDU). In dem Bündnis haben sich hochverschuldete Kommunen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen – auch Pirmasens ist dabei. Das Bündnis will heute dafür demonstrieren, dass die mögliche neue Bundesregierung die Städte und Gemeinden mit mehr Geld ausstattet. Die Demo wird erst vor der Parteizentrale der CDU stattfinden – dann geht es weiter zur SPD.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:41 Uhr ++ Wetter: Kaum Sonne im Westen der Pfalz ++ Auch heute haben wir wieder dichte Wolken in der Pfalz, die Sonne zeigt sich kaum. Im Laufe des Tages fällt aber nur vereinzelt Regen. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 5 und 7 Grad. Sie liegen zurzeit bei 0 Grad in Würzweiler und 1 Grad in Brücken. Morgen gibt es Wolken und Sonne im Wechsel und nur noch vereinzelt Regen. Am Sonntag wird es dann langsam freundlicher. Das Pfälzische Steinhauermuseum in Alsenz. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ A63 am Wochenende gesperrt ++ Ab heute Abend ist die A63 zwischen den Abfahrten Kaiserslautern und Sembach gesperrt – in Fahrtrichtung Mainz. Dort wird die Fahrbahn teilweise neu asphaltiert. Eine Umleitung über Sembach ist eingerichtet. Die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern ist nicht betroffen. Die Arbeiten sollen bis Sonntagabend dauern.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.03.2025 um 06:30 Uhr.

18:35 Uhr ++ Mann überschüttet seinen Kollegen mit Bremsenreiniger und zündet ihn an ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Der Mann hat einem Arbeitskollegen von hinten Bremsenreiniger über den ganzen Körper gegossen. Anschließend hat er die brennbare Flüssigkeit angezündet. Dadurch hatte sein Kollege schwere Verbrennungen an Beinen, Po und Rücken erlitten. Das Opfer musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Der Verurteilte muss auch eine Geldstrafe an das Opfer zahlen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 17:30 Uhr.

16:52 Uhr ++ Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg- haben begonnen ++ Wer zwischen Zweibrücken und Homburg pendelt, kann bald das Auto stehen lassen und die Bahn nehmen. Denn die Arbeiten zur Reaktivierung der dortigen Bahnstrecke haben begonnen. Am Mittwoch Abend wurde bei einer Veranstaltung über den aktuellen Stand des Projektes informiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 15:30 Uhr.

15:38 Uhr ++ Bushaltestelle in Landstuhl von FCK-Aufklebern befreit ++ Eine Bushaltestelle in Landstuhl, die mit vielen FCK-Stickern beklebt worden war, ist jetzt wieder sauber. Das hat der Landstuhler Bürgermeister mitgeteilt. Der Bauhof habe die Aufkleber entfernt. Erst vor einigen Wochen hatten Unbekannte die Glasscheiben einer Bushaltestelle mit FCK-Stickern übersät. Der Bürgermeister ist zwar ein begeisterter FCK-Fan, doch bei Sachbeschädigung höre der Spaß auf. Hinweise auf die Täter gingen bislang keine ein. In unserem Artikel können Sie die ganze Geschichte nachlesen: Landstuhl Vandalismus Bushaltestelle in Landstuhl mit FCK-Aufklebern übersät In Landstuhl ist eine Bushaltestelle in kurzer Zeit fast komplett mit FCK-Aufklebern "verziert" worden. Der Bürgermeister findet das gar nicht lustig. 11:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 14:30 Uhr.

15:00 Uhr ++ Hochschulteam aus Kaiserslautern tritt bei Robotercup in Nürnberg an ++ In Nürnberg spielen ab heute Roboter unter anderem Fußball. Beim sogenannten Robocup-Wettbewerb auf dem Nürnberger Messegelände ist auch ein Team der Hochschule Kaiserslautern dabei. Verschiedene intelligente Roboter treten bei dem Wettbewerb gegeneinander an. Der Teamleiter der Lauterer Hochschule ist Prof. Adrian Müller. Er sagt, dass durch den Wettbewerb auch junge Leute die Themen Robotik und Künstliche Intelligenz kennenlernen sollen. Der Robocup in Nürnberg ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für Robotik und KI in Europa. Der Wettbewerb geht noch bis Sonntag. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 13:30 Uhr.

14:05 Uhr ++ Mann muss wegen versuchten Totschlags in Psychiatrie ++ Weil er versucht hat, seinen Bekannten zu töten, muss ein Mann jetzt in die Psychiatrie. Das hat heute das Landgericht Zweibrücken entschieden. Laut Gericht ist der Mann schuldunfähig. Er hat vergangenen September in Ramstein-Miesenbach erst versucht sich Zutritt zu dem Haus seines Bekannten zu verschaffen. Als dieser davon wach geworden ist und die Tür geöffnet hat, hat der Mann versucht ihn mit einem Messer in den Oberkörper zu stechen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Der Bekannte und seine Ehefrau konnten gegen den Angriff wehren und dem Mann das Messer abnehmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 13:30 Uhr.

13:33 Uhr ++ Kaiserslautern und Zweibrücken sollen für Fußgänger attraktiver werden ++ In Kaiserslautern und Zweibrücken wird es demnächst sogenannte Fußverkehrs-Checks geben. Mit ihnen wollen die Kommunen herausfinden, wie die Städte für Fußgänger attraktiver werden können. Bürgerinnen und Bürger sollen sich unter anderem zusammen mit Politiker anschauen, wo es Probleme gibt und was besser werden kann. Das soll auch in Workshops besprochen werden. An der Aktion nehmen insgesamt zehn Städte in Rheinland-Pfalz teil. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 12:30 Uhr.

12:51 Uhr ++ Bauarbeiten an der A8 bei Pirmasens ++ An der A8 bei Pirmasens wird gebaut. Kurz hinter der Ausfahrt Winzeln in Fahrtrichtung Pirmasens wird eine Brücke saniert, über die die Autobahn führt. Die Arbeiten selbst sind für die Autofahrer nicht sichtbar, weil sie unterhalb der Brücke passieren. Die Autofahrer werden aber auf der Standspur an der Baustelle vorbeigeführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 11:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern verändert Konzept von Clearinghaus ++ Die Stadt Kaiserslautern verändert das Konzept für ihr sogenanntes Clearinghaus. Das Haus beherbergt Menschen, die zum Beispiel wegen einer Zwangsräumung aus ihrer eigenen Wohnung raus mussten. Wenn dort Räume frei waren, wurden in der Vergangenheit auch Flüchtlinge mit Bleiberecht zum Beispiel aus der Ukraine untergebracht. Der Stadtrat hat jetzt entschieden, dass das künftig nicht mehr passieren soll. Stattdessen sollen dort Obdachlose oder Frauen aus dem Frauenhaus unterkommen können.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 10:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ Aufarbeitungskommission zu sexualisierter Gewalt startet ++ Heute startet in der evangelischen Kirche der Pfalz eine unabhängige Kommission, die die Fälle von sexualisierter Gewalt in der Kirche aufarbeiten soll. Was ihre Aufgaben sind und wie sie arbeiten soll, soll heute im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Vor einem Jahr hatte eine Studie belegt, dass es auch in der evangelischen Kirche der Pfalz sexuellen Missbrauch gegeben hatte - überwiegend von Pfarrern, aber auch pädagogischen Mitarbeitern, Kirchenmusikern und Ehrenamtlichen. 49 Fälle seit dem zweiten Weltkrieg wurden gemeldet – 22 hatten sich bestätigt.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 09:30 Uhr.

9:08 Uhr ++ Landstuhl bekommt Tante-Enso-Laden ++ Der Landstuhler Stadtteil Artzel bekommt nach über zehn Jahren wieder einen eigenen Supermarkt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Tante-Enso-Laden - einen genossenschaftlichen Supermarkt, an dem die Bürger direkt beteiligt sind. Voraussetzung dafür war, dass jeder dritte Erwachsene des Stadtteils mitmacht. Wie Stadtbürgermeister Mattia de Fazio (CDU) mitteilt, hat das geklappt. Dass die Atzel wieder einen Supermarkt bekomme, sei ein echter Gewinn für das Stadtleben und verkürze für viele die Einkaufswege. Wann genau der Supermarkt eröffnet, ist noch nicht klar.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 08:30 Uhr.

7:23 Uhr ++ KI in der Medizin: Stiftungsprofessur in Kaiserslautern ++ Eine Stiftungsprofessur an der Hochschule Kaiserslautern soll erforschen, wie Künstliche Intelligenz in der Medizin sinnvoller eingesetzt werden kann. Sie soll mit Hilfe von KI Daten zu unterschiedlichen Krankheiten sammeln – die dann helfen sollen, neue Therapien zu entwickeln. Die Stiftungsprofessur wird für fünf Jahre mit fast 1,8 Millionen Euro von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert. Die Hochschule wird dabei eng mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz zusammenarbeiten.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 06:30 Uhr.

7:03 Uhr ++ Wetter: Viele Wolken in der Pfalz und sogar Schnee möglich ++ Auch heute bestimmen viele Wolken das Bild in der Pfalz. Die Sonne zeigt sich sehr selten. Im Laufe des Tages zieht Regen auf, oberhalb von 400 Metern kann sogar Schnee dabei sein. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 3 und 6 Grad. Sie liegen zurzeit bei 2 Grad in Ruppertsecken und 3 Grad in Mehlbach. Auch morgen gibt es wieder viele Wolken, aber nur noch selten Schauer. Es bleibt kühl. Der Voglewoog in Kaiserslautern. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 06:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ Landesweiter Warntag heute auch in der Westpfalz ++ Heute findet der erste landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz statt. Dann werden auch in der Westpfalz die Sirenen heulen. Der Warntag dient dazu, Warnsysteme für Notfälle wie Stromausfälle oder Unwetterkatastrophen zu testen. Einzelheiten zum Warntag gibt es von SWR-Reporter Sebastian Zobel: Erster landesweiter Warntag für Rheinland-Pfalz am Donnerstag: Hier gibt es weitere Infos. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.03.2025 um 06:30 Uhr.