Blog: Kampfjet lässt über Süden des Landes Kerosin ab, Zweibrücken - Hafturteil wegen sexuellem Missbrauch an Tochter

18:20 Uhr ++ Drei Verletzte im Feierabendverkehr bei Kaiserslautern ++ Auf der A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach hat es im Feierabendverkehr einen Unfall gegeben. In Fahrtrichtung Kaiserslautern war deshalb zeitweise die Autobahn gesperrt. Laut Polizei ist ein Auto in die Leitplanke gekracht. Drei Personen wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer abgelenkt und deshalb von der Fahrbahn abgekommen.

17:51 Uhr ++ Kampfjet lässt über südlichem Rheinland-Pfalz Kerosin ab ++ Ein italienischer Tornado-Kampfjet hat gestern über dem südlichen Rheinland-Pfalz Kerosin abgelassen. Grund dafür war nach Angaben des Luftfahrtbundesamtes ein technischer Notfall. Am Kampfjet sei ein Triebwerk ausfallen, weswegen das Flugzeug auf der Air Base Spangdalem im Eifelkreis Bitburg-Prüm dann notlanden musste. Weil in einen Tornado-Kampfjet nur wenige Tonnen Kerosin passen, war die abgelassene Kersionmenge vergleichsweise gering, heißt es vom Luftfahrtbundesamt.

17:00 Uhr ++ Stimmen von der Demo auf dem Exerzierplatz in Pirmasens ++ In der Westpfalz haben am Vormittag mehrere hundert Beschäftigte sozialer Berufe gestreikt. Kindergärtnerinnen, Pflegekräfte und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die in den klassischen Frauenberufen tätig sind, haben sich auf dem Exerzierplatz in Pirmasens zu einer zentralen Kundgebung der Gewerkschaft Verdi getroffen. Hintergund für den Streiktag ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi der Equal Pay Day. Der Tag steht symbolisch dafür, dass Männer und Frauen noch immer unterschiedlich bezahlt werden.

15:40 Uhr ++ Zweibrücken: Hafturteil wegen sexuellem Missbrauch an Tochter ++ Das Landgericht Zweibrücken hat einen Mann, der seine Tochter über Jahre hinweg sexuell missbraucht hat, zu einer Haftstrafe verurteilt. Er muss für vier Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Zum Zeitpunkt der ersten Taten war das Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft neun Jahre alt. In einem Fall soll der Mann das Mädchen auch mit körperlicher Gewalt zu den sexuellen Handlungen genötigt haben. Der Mann aus der Südwestpfalz hat die Taten laut einem Gerichtsprecher umfassend gestanden.

13:29 Uhr ++ FCK hat gegen Elversberg was gut zu machen ++ Der 1. FC Kaiserslautern spielt heute Abend zu Hause gegen die SV Elversberg. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Das Stadion ist restlos ausverkauft. Die Roten Teufel haben im Nachbarschaftsduell gegen die Saarländer etwas gut zu machen. Michael Spindler mit Infos zum Spiel:

12:40 Uhr ++ Bewerbungsfrist für "Ärzte für die Westpfalz" verlängert ++ Wer sich für ein Medizinstudium und ein Stipendium des Vereins "Ärzte für die Westpfalz" interessiert, kann sich noch bis Ende April dafür bewerben. Der Verein hat jetzt die Bewerbungsfrist verlängert. Sebastian Stollhof mit Infos:

11:44 Uhr ++ Pfalzwein sucht Weinhoheit ++ Die Pfalzweinwerbung in Neustadt sucht ab sofort Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zur 87. Pfälzischen Weinkönigin. Die Bewerbungsfrist endet am 14. April. Bewerben kann sich jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und ein gutes Fachwissen rund um das Thema Wein, insbesondere Pfälzer Wein, mitbringt. Die Kandidaten sollen sich laut Pfalzweinwerbung auch gut mit sozialen Netzwerken auskennen.



11:03 Uhr ++ Brennendes Auto auf der A62 ++ Auf der A62 zwischen Landstuhl und Pirmasens hat am Morgen ein Auto gebrannt. Die Autobahn musste wegen der Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Warum das Auto bei Weselberg Feuer gefangen hat, ist laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei und der Stau hat sich aufgelöst.



10:44 Uhr ++ Hornets bestreiten ihr erstes Playoff-Halbfinale ++ Die Hornets aus Zweibrücken bestreiten heute Abend (19:30 Uhr) ihr erstes Playoff-Halbfinale in der Eishockey Baden-Württemberg-Liga. In der "Best-of-three"-Serie empfangen die Hornets zuhause die Mad Dogs Mannheim. Weiter geht es dann am Sonntag mit dem zweiten Playoff- Halbfinale auswärts in der Nebenhalle der SAP-Arena in Mannheim. In der kommenden Woche treffen die beiden Teams dann, wenn nötig, in der dritten und letzten Partie der Serie noch einmal aufeinander. Auf den Seriensieger warten dann im Playoff-Finale entweder die Baden Rhinos aus Hügelsheim oder die Pforzheim Bisons.



9:33 Uhr ++ Stadtverwaltung Kaiserslautern soll noch barrierefreier werden ++ Die Stadt Kaiserslautern hat eine positive Zwischenbilanz gezogen, was die Barrierefreiheit in der Verwaltung angeht. Aber: Es gibt auch noch viel zu tun. SWR-Reporter Jürgen Rademacher.

9:18 Uhr ++ Was Beschäftigte des Westpfalzklinikums zum Streik sagen ++ Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte in Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz für gestern und den heutigen Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Ein Streik-Schwerpunkt ist das Westpfalzklinikum in Kaiserslautern mit seinen verschiedenen Standorten. Viele Beschäftigte haben an einer Kundgebung in Saarbrücken teilgenommen. Sie beklagen unter anderem eine zu hohe Arbeitsbelastung. Die Gewerkschaft fordert für sie unter anderem mehr freie Tagen und acht Prozent mehr Lohn. Video herunterladen (68,3 MB | MP4)

8:38 Uhr ++ Neues Innovationszentrum in Kaiserslautern eröffnet ++ Bürgerinnen und Bürgern neueste Technik aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen näherbringen. Das ist das Ziel eines neuen Innovationszentrums in Kaiserslautern. Das Zentrum nennt sich "42" und wurde gestern Abend eröffnet. Zu verschiedenen Themen will das Zentrum interaktive Ausstellungen veranstalten. Von Ernährungswissenschaft bis hin zu IT. In dem Zentrum können Besucher auch erfahren, an welchen Projekten die Lauterer Uni oder die Hochschule gerade arbeiten. Johannes Korz, der Geschäftsführer des Zentrums, will neue Technologien in Kaiserslautern einfach erklären und mit den Bürgern darüber diskutieren: Ab heute hat das Innovationszentrum "42" in Kaiserslautern immer montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos.



7:18 Uhr ++ Kreativ-Wettbewerb für Jugendliche ++ "Was mir gut tut" – unter diesem Motto haben Stadt und Kreis Kaiserslautern einen Kreativ-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass laut einer aktuellen Studie ein Fünftel der Jugendlichen in Deutschland psychische Auffälligkeiten zeigen – angesichts der zahlreichen Krisen in der Welt. Wer maximal 21 Jahre alt ist, kann sich mit Bildern, Gedichten, Videos, Plakaten oder ähnlichem an dem Wettbewerb beteiligen. Die jungen Menschen sollen sich künstlerisch damit auseinandersetzen, was ihnen Zuversicht gibt. Abgabeschluss ist der 15. Juni – die besten Werke werden ausgestellt.



6:41 Uhr ++ Auch heute Streiks in der Westpfalz ++ Nachdem bereits gestern in der Westpfalz Klinikpersonal gestreikt hat, geht es heute mit dem Ausstand weiter. Neben Krankenhausmitarbeitenden streiken heute auch Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen. Außerdem Beschäftigte, die im Bereich der sozialen Arbeit und in der Pflege im öffentlichen Dienst tätig sind. Es seien immer noch überwiegend Frauen, die in diesen Berufen arbeiten. In Pirmasens gibt es dazu heute um 10:30 Uhr eine eine zentrale Kundgebung. Hintergrund für den Streiktag ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi der Equal Pay Day. Der Tag steht symbolisch dafür, dass Männer und Frauen noch immer unterschiedlich bezahlt werden. Am Streik beteiligen werden sich nach Verdi-Angaben neben Krankenhausmitarbeitern auch Erzieher aus der gesamten Westpfalz. Außerdem Beschäftigte, die im Bereich der sozialen Arbeit und in der Pflege im öffentlichen Dienst tätig sind. Es seien immer noch überwiegend Frauen, die in diesen Berufen arbeiten. Die zentrale Kundgebung findet auf dem Exerzierplatz in Pirmasens statt. Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn und höhere Zuschläge für besonders belastende Schichten, wie am Wochenende oder in der Nacht. Das seien wichtige Schritte, um Lohnunterschiede zu überwinden und den Arbeitskräftemangel in diesen Berufen zu verringern.



Mehr zu den Streiks in der Westpfalz lesen Sie hier.

6:33 Uhr ++ Das Wetter: Sonnig mit Saharastaub, frühlingshaft warm ++ Heute präsentiert sich der Himmel über der Pfalz sonnig, begleitet von lockeren Schleierwolken. Der Saharastaub in der Luft verleiht dem Himmel einen fahlen Eindruck. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf angenehme 16 bis 19 Grad, wobei in Pirmasens bis zu 19 Grad erreicht werden können. Schneeglöckchen in Kaiserslautern. SWR In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich warm. Der Samstag zeigt sich überwiegend sonnig, jedoch mit diesiger Luft aufgrund des Saharastaubs. Am Sonntag wird es im Laufe des Tages allmählich wolkiger, bleibt aber insgesamt noch freundlich.

17:42 Uhr ++ Schaeffler mit 600 Mio. Euro Verlust im vergangenen Jahr ++ Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im vergangenen Jahr mehr als 600 Millionen Euro Minus gemacht. Bereits im November hatte der Vorstand angekündigt, in Deutschland rund 2.800 Stellen abzubauen – auch im Werk in Homburg sollen Arbeitsplätze wegfallen. Das dortige Lineartechnik-Werk soll komplett geschlossen werden. Aktuell stellen in dem Bereich rund 230 Beschäftigte Teile für medizintechnische Geräte her. Insgesamt arbeiten rund 2.000 Menschen bei Schaeffler in Homburg. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einer schwache Nachfragen in der klassischen Automobil- und auch in der Elektroauto-Sparte.

17:00 Uhr ++ Streiktag an Kliniken in der Westpfalz: Das ist die Stimmung in Kaiserslautern ++ In der Westpfalz streiken heute und morgen an mehreren Krankenhäusern Teile des Personals. Die Gewerkschaft Ver.di fordert im Tarifstreit für das Klinikpersonal unter anderem acht Prozent mehr Lohn und drei zusätzliche freie Tage. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen haben beispielsweise am Westpfalzklinikum in Kaiserslautern etwa 90 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Mehr Lohn allein könne die Probleme an den Krankenhäusern aber nicht lösen, beklagen die Mitarbeiter: In erster Linie streike laut der Gewerkschaft Ver.di das OP-Personal und die Anästhesie. Daher würden viele geplante Operationen ausfallen. Die Notfallversorgung sei aber zu jeder Zeit gewährleistet. Mehr Informationen zu dem Streik in Rheinland-Pfalz finden Sie hier: Rheinland-Pfalz Am Montag auch Flughäfen betroffen ver.di-Demos in mehreren Städten sowie Streiks in Kitas Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes am Freitag den Druck erhöht. Betroffen waren die Eltern von Kita-Kindern. Weitere Streiks sind angekündigt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

15:52 Uhr ++ Storchenpaar bekommt neues Zuhause im Kreis Kusel ++ Wegen statischer Probleme wurde ein Storchennest von einem Strommast entfernt. Ein Ehepaar in Herschweiler-Pettersheim hat deshalb auf eigene Kosten ein neues Nest unter fachkundiger Hilfe erbaut. Video herunterladen (98 MB | MP4)

15:12 Uhr ++ Angeblicher Bankmitarbeiter betrügt Mann am Telefon ++ Im Kreis Kusel ist ein 74-Jähriger Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, gab sich ein Anrufer als Bankmitarbeiter aus. Dem Betrüger gelang es, dass der Mann ihm die Zugangsdaten für sein Bankkonto nannte. Daraufhin verschwanden 10.000 Euro von Konto des 74-Jährigen. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang nochmal ausdrücklich davor, auf telefonische Anweisungen hin sensible Daten preiszugeben oder Überweisungen zu tätigen. Vor allem sollte man sich nicht am Telefon unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall einfach auflegen.



14:43 Uhr ++ Kliniken in der Westpfalz fehlen durch Streik Einnahmen ++ Der Streik von Teilen des Personals an mehreren Krankenhäusern in der Westpfalz bringt die Kliniken offenbar in finanziell schwierige Situationen. Das haben die Geschäftsführer der Häuser dem SWR gesagt. Sina Weber mit

12:51 Uhr ++ Schlägerei an der Mall in Kaiserslautern ++ An der Mall in Kaiserslautern ist gestern Abend ein Jugendlicher von einer Gruppe anderer Jugendlichen angepöbelt und geschlagen worden. Der 16-Jährige war laut Polizei mit zwei Mädchen unterwegs und kam grade aus dem Einkaufszentrum, als er von der Gruppe angegangen wurde. Ein Jugendlicher aus der Gruppe soll ihm dann ins Gesicht geschlagen haben – dann flüchteten die Angreifer. Der mutmaßliche Täter trug eine rote Jacke und eine Mütze. Die Polizei Kaiserslautern sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0631 36914299 melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.03.2025 um 12:30 Uhr.

12:33 Uhr ++ Frühlingsstimmung in Kaiserslautern ++ In dieser Woche klettert das Thermometer in der Westpfalz auf angenehme Höchstwerte von bis zu 19 Grad, und die ersten Boten des Frühlings – Schneeglöckchen, Narzissen und sogar Tulpen – zeigen sich bereits. Auch wenn die Temperaturen nächste Woche wieder etwas abflachen sollen, ist Frühlingsstimmung in der Luft. SWR-Reporterin Wlada Dynkina hat sich mal zur Stimmung in Kaiserslautern umgehört: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.03.2025 um 12:30 Uhr.

11:41 Uhr ++ Technik erlebbar: Kaiserslautern 42 in altem C&A-Gebäude ++ In Kaiserslautern eröffnet heute ein Zentrum, das hochmoderne Technik für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich und vor allem auch erlebbar machen will. Dabei arbeitet das Team des Wissenschaftszentrums mit der Lauterer Uni, der Hochschule und Unternehmen aus der Region zusammen. SWR-Reporterin Christina Fleischanderl erklärt, was es dort alles zu sehen gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.03.2025 um 11:30 Uhr.

10:54 Uhr ++ 73-Jähriger betrunken und unter Drogen gefahren ++ Die Polizei hat gestern in Imsbach im Donnersbergkreis einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert gefahren ist. Nach Angaben der Beamten konnte der 73 Jahre alte Mann nur schwer davon abgehalten werden weiterzufahren. Obwohl bei der Kontrolle festgestellt werden konnte, dass der Mann zudem Drogen genommen und keinen Führerschein hatte. Nachdem er kontrolliert wurde, wollte er einfach wieder ins Auto steigen und weiterfahren. Jetzt muss er sich wegen mehrerer Verkehrsdelikte sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



10:09 Uhr ++ Sexueller Missbrauch: Prozess am Landgericht Zweibrücken startet ++ Heute beginnt vor dem Landgericht Zweibrücken der Prozess gegen einen Mann aus dem Kreis Südwestpfalz, der über mehrere Jahre seine Tochter sexuell missbraucht haben soll. Zum Zeitpunkt der ersten Taten soll das Mädchen nach Angaben der Staatsanwaltschaft neun Jahre alt gewesen sein. In einem Fall soll der Mann das Mädchen auch mit körperlicher Gewalt zu den sexuellen Handlungen genötigt haben. Für den Prozess ist morgen ein weiterer Verhandlungstag angesetzt.



