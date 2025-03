Blog: Lob für Jobgarantie bei John Deere, Fastnachtsumzüge in der Westpfalz, Hochschulen in Kaiserslautern sollen moderner werden

Was ist gerade los bei uns in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das finden Sie hier in unserem Blog.

6:37 Uhr ++ Zusatzzüge zum Rosenmontagszug in Mainz ++ Wer in der Westpfalz wohnt und sich heute den Rosenmontagszug in Mainz anschauen möchte, kann auch mit der Bahn hinfahren. Wie der Zweckverband mitteilt, fährt heute um 8:55 Uhr ein zusätzlicher Zug ab Kaiserslautern nach Mainz. Außerdem gibt es mehrere Verbindungen, bei denen man in Bad Kreuznach oder Alzey umsteigen kann. Auch zurück gibt es zusätzliche Verbindungen. Außerdem weist der Zweckverband darauf hin, dass das Rheinland-Pfalz-Ticket am heutigen Rosenmontag auch schon vor neun Uhr gilt.



