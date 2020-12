Der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zurzeit befindet sich der Landrat nach eigenen Angaben in Quarantäne.

Heute soll er erneut getestet werden. Rubly sagt, er habe keine Symptome. Für den kommenden Mittwoch sind eigentlich Kreistags- und Kreisausschusssitzungen in Kusel geplant. Ob diese stattfinden können, sei noch unklar.

Ein weiterer Toter im Kreis Kusel

Das Gesundheitsamt in Kusel meldete gestern einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Insgesamt zählten die Gesundheitsämter in der Westpfalz gestern 104 neue Corona-Fälle. 43 Neuinfektionen gab es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Kaiserslautern. Das sind mit Abstand die meisten in der Westpfalz. Acht Menschen des Seniorenheims in Vogelbach sollen sich mit dem Virus infiziert haben. Die wenigsten Neuinfektionen gab es im Donnersbergkreis mit zehn neuen Fällen.