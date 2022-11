Kuselmordprozess wird fortgesetzt – psychiatrische Gutachter sagen aus

per Mail teilen

Kaiserslautern:

Am Landgericht Kaiserslautern wird heute (7.11./ 9h) der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde im Kreis Kusel fortgesetzt. Am 19. Prozesstag sollen zwei Sachverständige aussagen, die über die beiden Angeklagten ein psychiatrisches Gutachten erstellt haben. Nadine Lindacher:

Die beiden Gutachter haben während des Prozesses die beiden Angeklagten beobachtet. Vor allem die Reaktionen, wie sich die beiden Angeklagten während der einzelnen Prozesstage verhalten haben. Dem Hauptangeklagten Andreas S. wird vorgeworfen, Ende Januar zwei Polizisten erschossen zu haben um Jagdwilderei zu vertuschen. Dem Mitangeklagten Florian V. wird versuchte Strafvereitelung und Jagdwilderei zur Last gelegt. Der Prozess geht mit den psychiatrischen Gutachten in die Endphase, ein Urteil wird am 30. November erwartet. Voraussetzung ist, dass es keine weiteren Verzögerungen im Prozess gibt. Der Prozess musste immer wieder krankheitsbedingt unterbrochen werden.