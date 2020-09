An diesem Wochenende wird in Kusel die traditionelle Messe gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest allerdings von fünf auf zwei Tage gekürzt und es gibt viele Änderungen im Programm. Ausgelassene Feiern im Bierzelt, das ist in diesem Jahr wegen Corona bei der Kuseler Messe nicht möglich. Allerdings stehen in der Innenstadt Verkaufsbuden und ein Kinderkarussell. Auf dem Kochschen Markt gibt es einen Biergarten, dort spielen Bands. Die Geschäfte haben heute in Kusel bis 22 Uhr geöffnet, um 21:15 Uhr gibt es ein Feuerwerk. Morgen wird der traditionelle Frühschoppen gefeiert. Wegen Corona dieses Mal allerdings zu Hause. Eine Band hat ein eigenes Messekonzert aufgenommen, für ein paar Euro bekommt man im Internet einen Zugang dafür. Bereits im Vorfeld wurden zahlreiche Mess-Produkte verkauft, wie zum Beispiel Masken mit speziellem Logo oder Halstücher.