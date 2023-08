Kuseler Herbstmesse und Grenadiermarkt in Pirmasens: Das müssen Sie wissen

In der Westpfalz starten an diesem Wochenende gleich zwei große Volksfeste: Die Kuseler Herbstmesse und der Grenadiermarkt in Pirmasens. Was Sie zu beiden Festen wissen müssen...

Ob im Festzelt, auf dem Messeplatz oder auf der Gass' - die Herbstmesse in Kusel bietet auch in diesem Jahr wieder einiges. Sie geht von Freitag bis einschließlich Dienstag.

Los geht's am Freitag ab 20:30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Stadtbürgermeister Jochen Hartloff (SPD). Danach wird die neue Kuseline in ihr Amt eingeführt. Sie ist eine Art Botschafterin für Stadt und Kreis.

Higlight am Samstag: Der große Festumzug bei der Kuseler Herbstmesse

Bis Dienstag gibt es dann ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik auf drei Bühnen, Fahrgeschäften und zahlreichen Essensständen. Highlight am Samstag ist ab 15 Uhr der große Festumzug mit mehr als 40 Teilnehmern – darunter Tanzgruppen, Musikvereine und Motivwagen. Der Sonntag und der Montag starten jeweils mit einem Frühshoppen bei Live-Musik

Verkaufsoffener Sonntag zur Herbstmesse in Kusel

Weil ohnehin tausende Menschen nach Kusel zur Herbstmesse kommen, wollen das die Geschäfte in der Stadt ausnutzen und haben deshalb am Sonntag geöffnet. Die Kuseler Messe endet am Dienstag mit einem Familientag, bei dem alle Fahrgeschäfte vergünstigte Preise haben werden und es gibt das Abschlussfeuerwerk ab 21:30 Uhr. Live-Musik gibt es bis Dienstag natürlich auch - und zwar gleich an zwei Standorten: im Messehof und im Messedorf (Koch'scher Markt).

Anreise und Abreise: Das gilt es für Besucher der Kuseler Messe zu wissen

Wer mit dem Auto kommt, hat nach Angaben der Veranstalter viele Möglichkeiten, um zu parken. Beispielsweise an der Fritz-Wunderlich-Halle, am Vitalbad, an der Grundschule, am Marktplatz, am Horst-Eckel-Haus, am Friedhof oder in der Bahnhofstraße.

Während der Kuseler Messe fahren am Wochenende und am Montag auch zusätzliche Züge, um dem erwartet großen Andrang Herr zu werden. So fahren zwischen Landstuhl und Kusel die Züge der RB 67 im Stundentakt. Die Fahrten beginnen beziehungsweise enden teilweise am Hauptbahnhof Kaiserslautern.

Zurück fahren Züge ab Kusel stündlich bis 18:20 Uhr und dann nochmals um 20:20 Uhr. Freitag- und Samstagabend gibt es noch eine Regelfahrt ab Kusel um 23:11 Uhr.

Die Abendfahrten zur Kuseler Herbstmesse im Überblick: Freitag, 1. September 2023:

stündlich bis 20:20 Uhr bis Ramstein, Umstieg in SEV-Bus nach Landstuhl,

23:11 Uhr Bus-Ersatzverkehr ab Kusel Bf. bis Landstuhl



Samstag, 2. September 2023:

stündlich bis 20:20 Uhr, 21:48 Uhr, 23:11 Uhr, 23:59 Uhr und 0:59 Uhr (= Nacht Sa/So) mit allen Unterwegshalten bis Ramstein



Sonntag, 3. September 2023:

stündlich bis 20:20 Uhr bis Ramstein, Umstieg in SEV-Bus nach Landstuhl



Montag, 4. September 2023:

stündlich bis 20:20 Uhr

21:48 Uhr bis Ramstein, Umstieg in SEV-Bus nach Landstuhl

23:11 Uhr bis Ramstein, Umstieg in SEV-Bus nach Landstuhl



Auch aus Richtung Lauterecken und Homburg fahren werktags stündlich und am Wochenende zweistündlich RegioLinienbusse zur Herbstmesse.



Text: kuseler-messe.de

Grenadiermarkt in Pirmasens von Freitag bis Dienstag auf dem Meßplatz

Das zweite große Volksfest in der Westpfalz startet an diesem Wochenende in Pirmasens. Beim Grenadiermarkt auf dem Meßplatz gibt es neben vielen Fahrgeschäften auch einen Biergarten. Auch das Rahmenprogramm ist gut gefüllt.

Das Fahrgeschäft "Eclipse" hat rund 90 Stundenkilometer drauf und wird auch beim Grenadiermarkt in Pirmasens zu fahren sein. Stadt Pirmasens

Familientag und Krämermarkt beim Grenadiermarkt in Pirmasens

Auch in Pirmasens beginnt das Volksfest mit einem Fassanstich. Dazu gibt es bis Dienstag jede Menge Live-Musik. Außerdem ist am Montag Familientag mit vergünstigten Fahrpreisen. Montag und Dienstag findet zudem ein Krämermarkt mit 60 Händlern statt. Die bieten Waren für Heim, Haus und Garten. Die Stände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Grenadiermarkt selbst ist immer ab 14 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag schließt er um Mitternacht, ansonsten ist er jeweils bis 22 Uhr geöffnet.

Auch zu finden auf dem Grenadiermarkt in Pirmasens ist das Fahrgeschäft "Marvel", das sogar Nebel und Feuereffekte hat. Stadt Pirmasens

Mit Stau rechnen während des Volksfests

Die Stadt weist daraufhin, dass es am Montag und Dienstag während des Krämermarktes Verkehrsprobleme geben kann, weil in dem Bereich Straßen gesperrt werden. Betroffen sind Teile der Blocksberg-, Fahnen- und Friedrichstraße.