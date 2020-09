Kein Bierzelt, kein Kinderkarussell, kein Gedränge in den Gassen. In diesem Jahr ist alles anders, bei der Kuseler Mess´. Doch die Kuseler feiern ihr Fest trotzdem.

Der Hinterhof ist in den Stadtfarben von Kusel, Grün und Weiß, geschmückt. Es wird gegrillt, an den Bierfässern wird ordentlich gezapft, es läuft Partymusik. Die knapp 20 Mitarbeiter der Firma Mally gehen seit Jahrzehnten am Messemontag gemeinsam ins Bierzelt, auf Kosten der Firma.

Nachdem das in diesem Jahr nicht geht, wie in vielen anderen Orten im Land auch, musste Plan B her, sagt der Chef des Steuerbüros, Thorsten Mally: "Die Idee kam tatsächlich von den Mitarbeitern, da kam so der Wunsch, wir möchten das nicht ausfallen lassen, wir möchten ein bisschen feiern, das Feiern gehört einfach auch dazu, in unserem Beruf gab es in der Corona-Zeit sehr viel zu tun, da gab es sehr viele Neuerungen, da ist es einfach mal Zeit durchzuschnaufen."

Die Kuseler Mess` gibt's in der Dose

Statt Homeofffice ist in Kusel heute vielerorts Homeparty angesagt. Marktmeisterin Andrea Fauß, ein echtes Kusler Mäd, hat sich dazu jede Menge einfallen lassen. Es gibt Masken und Halstücher mit Messe-Logo und für das ultimative Messe-Erlebnnis in Corona-Zeiten: die "Mess´ in de Doos". In der speziell bedruckten Blechdose sind unter anderem Erdnüsse, eine Bierdose, Lose und Bonbons drin, die normalerweise beim Messeumzug geworfen werden.

Die Kuseler Messe gibt es dieses Jahr in der Dose. SWR

"Es ist das Schlimmste, was passieren konnte, dass wir die Mess´nicht feiern können, ohne geht es nicht. Und wir sollen ja auch ein bisschen an die Messe erinnert werden und wollen ja auch unser Zugehörigkeitsgefühl zeigen können", erklärt Fauß.

2021 soll die Kuseler Messe wieder richtig gefeiert werden

In Kusel gehen die privaten Partys heute in vielen Hinterhöfen und Gärten bis in den Abend weiter. Auch wenn das besser als nichts ist, hoffen natürlich alle, dass es im kommenden Jahr dann wieder so wird wie früher, nämlich dass sich ganz Kusel am Messemontag im Ausnahmezustand befindet und nicht nur in den Hinterhöfen der Bär steppt.