Der Kuseler Landrat Rubly ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstag wurde er nach eigenen Angaben zum ersten Mal positiv getestet. Seitdem sei er in Quarantäne. Rubly sagte, ihm gehe es gut, er habe weiterhin keine Symptome. Trotzdem müssten die Sitzungen des Kreistags und Kreisausschusses am Mittwoch ausfallen. Der Kreisvorstand Kusel werde am Montag das weitere Vorgehen besprechen. Der Landrat soll bis 10. Dezember in Quarantäne bleiben.