Im Kreis Kusel ist die zweite Corona-Impfphase erfolgreich angelaufen. Nach Angaben des Impfkoordinators des Kreises haben gestern rund 150 Bewohner und Mitarbeiter des Zoar Alten- und Pflegeheims in Kusel ihre zweite Impfdosis gegen das Corona-Virus bekommen. Alles sei nach Plan verlaufen. Am Mittwoch sollen knapp 90 Personen in Lauterecken ihre Zweitdosis von den mobilem Impfteams erhalten. Und am Samstag werden Mitarbeiter von Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten im Impfzentrum zum zweiten Mal geimpft. Die Zweitimpfung im Altenheim in Schönenberg-Kübelberg wurde auf kommende Woche verschoben.