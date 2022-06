Windpark am Bledesberg geplant

Am Bledesberg im Kreis Kusel könnte bald ein großer Windpark entstehen. Das planen nach eigenen Angaben der Bauprojektentwickler PIONEXT und der Energieparkentwickler UKA. Das Gebiet für den möglichen Windpark am Bledesberg liege zwischen Pfeffelbach und Ehrweiler. Dort könnten bis zu neun Windenergieanlagen entstehen. Dadurch könnte in den Ortsgemeinden Pfeffelbach, Ehrweiler, Kusel und Ruthweiler nachhaltig Strom produziert werden. Nach Angaben der beiden Unternehmen, die den Windpark planen, soll noch in diesem Jahr ein Genehmigungsantrag eingereicht werden.