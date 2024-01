Ursaurier Stenokranio boldi aus Kusel wird Star im Internet

Im Kreis Kusel ist eine neue Ursaurier-Art entdeckt worden - mit dem Namen Stenokranio boldi. Am Wochenende explodierte das Internet förmlich und machte den Saurier weltbekannt.

Am Remigiusberg im Kreis Kusel waren Schädelknochen der neuen Ursaurier-Art gefunden worden. Sie lebte wahrscheinlich vor rund 300 Millionen Jahren im Gebiet der heutigen Pfalz - damals lag dieser Landstrich noch in der Nähe des Äquators. Stenokranio boldi lebte offenbar an Land und im Wasser und war eines der größten Raubtiere seiner Zeit - die noch vor der Zeit der Dinosaurier lag. Am ehesten lässt sich die Art mit den heutigen Krokodilen vergleichen. Die Forscher nannten die Art Stenokranio boldi - Stenokranio heißt "Schmalschädler" und deutet auf die Kopfform des Ursauriers hin. Und veröffentlichten gleich in Bild, wie er ausgesehen haben könnte.

Viele Memes mit dem Ursaurier aus Kusel

Und genau dieses Bild machte sofort im Internet die Runde. Die User bei X (vormals Twitter), Facebook und Instagram zeigten sich regelrecht verliebt in die neue Saurier-Art. Und bauten ihn in sogenannte Memes ein. Mal als neuen Spieler des FC Bayern, mal als Kunstwerk, mal als Pokemon.