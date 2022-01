Tierschutzverein bei Katzen-Kastrationswochen dabei

per Mail teilen

Der Tierschutzverein im Landkreis Kusel beteiligt sich ab Montag an den landesweiten Katzen-Kastrationswochen. Ziel der Aktion ist es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Tierschutzverbands, dass deutlich mehr Besitzer ihre Katzen kastrieren lassen. Diese seien dafür verantwortlich, dass auch in der Westpfalz immer wieder wilde Straßenkatzen auf die Welt kämen und dann ein leidvolles Leben hätten. Wer im Kreis Kusel dagegen etwas tun und seine Katze kastrieren lassen will, kann einen Antrag beim Tierschutzverein stellen. Bis einschließlich 29. Januar wird die Kastration dann bezuschusst.