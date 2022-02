Ermittler informieren nach tödlichen Schüssen in der Westpfalz

Im Fall der getöteten Polizisten im Kreis Kusel hat das Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehle erlassen. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Die Polizei äußert sich am Mittag zu weiteren Hintergründen und den Stand ihrer Ermittlungen.

Das federführende Polizeipräsidium Westpfalz wollte die Haftbefehle bislang nicht bestätigen und verweist auf die Pressekonferenz am Mittag. Dann würden Einzelheiten bekannt gegeben.

Pressekonferenz der Polizei im Livestream Der SWR übertragt die Pressekonferenz der Polizei Kaiserslautern ab 14 Uhr live im Web und im SWR Fernsehen. Die Polizei wird über den Stand zu den Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen auf eine Polizistin und einen Polizisten bei Kusel informieren.

Um 11 Uhr wurden die beiden Tatverdächtigen im Kaiserlauterer Gerichtszentrum einem Haftrichter vorgeführt. Nach SWR-Informationen läuft zurzeit keine konkrete Fahndung der Polizei nach Personen. Aber die Ermittlungen dauern weiter an. Es könne nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, dass auch noch weitere Personen involviert waren.

Gestern, Stunden nach der Tat im Kreis Kusel, hatte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 38 Jahren im saarländischen Sulzbach festgenommen. Dem Hauptverdächtigen Andreas S. waren die Ermittler nach eigenen Angaben durch persönliche Dokumente auf die Spur gekommen, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Andreas S. steht laut Polizei im dringenden Verdacht, auf die beiden Polizisten geschossen zu haben. Er soll sich über seine Anwältin der Polizei gestellt haben.

Inwieweit der zweite Festgenommene, ein 32-jähriger Mann, an der Tat beteiligt war, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Bei Durchsuchungen seien unter anderem Waffen sichergestellt worden. Ob und in welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen, müsse noch geklärt werden, so die Polizei. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes besitzt der Hauptverdächtige keinen gültigen Jagdschein. Zweimal sei ihm die waffenrechtliche Zuverlässigkeit entzogen worden, zuletzt 2020.

Tödliche Schüsse bei Verkehrskontrolle bei Ulmet im Kreis Kusel

Die Hintergründe der tödlichen Schüsse auf die 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29 Jahre alten Kollegen am frühen Montag sind noch unklar. Die beiden Polizisten hatten auf der Kreisstraße 22 bei Ulmet im Kreis Kusel eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei offenbar totes Wild in dem Fahrzeug gefunden. Sie konnten nach offiziellen Angaben noch zwei Funksprüche absetzen. Unter anderem, dass sie beschossen würden. Beim Eintreffen der Verstärkung sei es für die beiden Beamten bereits zu spät gewesen, so die Polizei. In der Folge wurden am Tatort Spuren gesichert und die Fahndung nach den Tätern eingeleitet - unter anderem auch im benachbarten Saarland, wo schließlich der Zugriff erfolgte.

Trauer um getötete Polizisten

Angehörige, Kollegen und Freunde der getöteten Polizisten wurden nach Bekanntwerden der Tat psychologisch betreut. Die beiden erschossenen Polizisten stammten gebürtig aus dem Saarland, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) im Tagesverlauf mit. Sie waren aber in Rheinland-Pfalz im Dienst. Bundesweit rief der tödliche Angriff Bestürzung und Betroffenheit aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, die Tat erinnere an eine Hinrichtung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (ebenfalls SPD) sprach von einer entsetzlichen Tat. "Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben", so Dreyer.