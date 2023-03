Strafbefehl gegen Ehefrau des Polizistenmörders von Kusel

per Mail teilen

Die Frau des Polizistenmörders von Kusel, Andreas S., bekommt möglicherweise eine Bewährungsstrafe. Das Amtsgericht Kusel hat einen Strafbefehl erlassen.

Nach Angaben des Amtsgerichtes drohen der Saarländerin jetzt zehn Monate Haft auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sieht es als erwiesen an, dass sie ihrem Mann Beihilfe zur gewerbsmäßigen Jagdwilderei geleistet hat. Sie soll ihm Zugang zu ihren Schusswaffen ermöglicht haben.

Andreas S. hatte seinen Jagdschein 2020 zum wiederholten Male verloren und durfte keine Schusswaffen mehr besitzen. Deswegen gab er sie an seine Frau weiter, die einige Jahre zuvor den Jagdschein gemacht hatte. Sie soll ihm die Schusswaffen dann wieder zur Verfügung gestellt haben.

Möglicherweise Prozess gegen Ehefrau des Polizistenmörders

Die Ehefrau von Andreas S. hat jetzt zwei Wochen Zeit, um gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Sollte sie es tun, käme es zu einer Gerichtsverhandlung. Sollte sie keinen Einspruch einlegen, wird der Strafbefehl nach Angaben eines Gerichtsprechers rechtskräftig.

Andreas S. war im November vom Landgericht Kaiserslautern wegen Mordes an zwei Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte nach Ansicht des Landgerichtes Ende Januar 2022 zwei Polizisten in der Nähe von Kusel erschossen, weil er durch die Tat seine Jagdwilderei vertuschen wollte. In einem anderen Fall von Wilderei war Andreas S. vom Amtsgericht Neunkirchen Anfang März freigesprochen worden.

Zuerst hatte die "Rheinpfalz" über das Thema berichtet.