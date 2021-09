Kusel startet mit Drittimpfungen gegen Corona

per Mail teilen

Seit Mittwoch können in Rheinland-Pfalz vor allem Senioren eine Auffrischungsimpfung gegen Corona bekommen - einer der Ersten, die sie verabreichten, ist ein Hausarzt aus Kusel.

Der Hausarzt sagte auf Anfrage, er habe bereits am ersten Tag der möglichen Auffrischungsimpfungen den ersten Senioren eine Dosis verabreicht. Auch in anderen Praxen in der Westpfalz werde vereinzelt schon geimpft. Zum Einsatz kommen bei der sogenannten "Boosterimpfung" nur mRNA-Impfstoffe.

Praxen in der Westpfalz erstellen Listen mit möglichen Impflingen

Die meisten Hausärzte in der Region bereiten nach eigenen Angaben die Corona-Drittimpfung noch vor, beispielsweise Praxen in Dellfeld, Winnweiler und Zweibrücken. Momentan würden Listen mit potenziellen Impflingen erstellt, da die Impfstoffe frühzeitig beim Land bestellt werden müssten.

Vor allem Ältere sollen Booster-Impfung bekommen

Zunächst gilt die Auffrischungsimpfung für alte und gefährdete Menschen, die über 80 Jahre alt sind. Außerdem können Menschen mit Immunschwäche eine dritte Impfung gegen Corona erhalten sowie Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrichtungen.