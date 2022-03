per Mail teilen

Mitte Januar wurde in Kusel ein toter Uhu unter einem Strommast gefunden. Diagnose: ein tödlicher Stromschlag. Die Stadtwerke wollen jetzt verhindern, dass so etwas nochmals passiert.

"Ich bin jetzt seit 26 Jahren bei den Stadtwerken in Kusel, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", erzählt Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel. Eigentlich seien die Stromleitungen mit ihren 20.000 Volt kein Problem für Vögel, solange die Tiere sich nur auf die Leitung setzen. Gefährlich wird es erst, wenn irgendwie der Stromkreis geschlossen wird.

Kusel: Uhu tot unter Stromleitung gefunden

Genau das ist dem Uhu wohl passiert. Beck vermutet, dass der Vogel mit seinen großen Flügeln beim Anfliegen auf den Mast den Stromkreis geschlossen hat. Dabei kam es vermutlich zum tödlichen Stromschlag. "Es gibt Masten, an denen die Leitungen sehr eng zusammengeführt werden. Dann kann es passieren, dass ein Vogel mit seinen Schwingen rechts und links an zwei verschiedene Phasen kommt", erklärt der Stadtwerke-Chef.

Die Stadtwerke Kusel lassen jetzt die bislang ungeschützten Stromleitungen isolieren. Künftig soll der Strom ohnehin durch unterirdisch verlegte Kabel geleitet werden. dpa Bildfunk picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Stadtwerke Kusel isolieren ihre Stromleitungen

Damit das nicht mehr passiert, beauftragen die Stadtwerke eine Firma, die die Leitungen an den Masten isoliert. An sieben von 22 Masten fehlte bislang die Isolierung. Pro Mast kostet das schätzungsweise um die 1.000 Euro, sagt Elektrotechnikermeister Lars Becker, der vor Ort auch immer wieder schaut, wie schnell die Arbeiten vorangehen: "Mir geht es darum, dass das zügig erledigt wird. Zum Schutz der Vögel. Wie sagt man so banal: Geld spielt da keine Rolle."

Strom soll in Kusel in Zukunft unterirdisch fließen

In Zukunft wollen die Stadtwerke Kusel das Problem ohnehin anders lösen. Die Masten sollen stillgelegt werden, die Leitungen dann unterirdisch verlaufen. Damit seien die Kabel nicht nur für Vögel keine Gefahr mehr, sondern auch vor Sturm, Regen und Schnee viel besser geschützt.

Stadtwerke mit Spenden-Aktion für die Greifvogelstation Potzberg

Zusätzlich haben sich die Stadtwerke eine Art Wiedergutmachung für den toten Uhu überlegt: "Wir bedauern das sehr, dass dieser Uhu zu Tode gekommen ist. Deswegen haben wir uns entschieden, ab sofort jährlich 500 Euro an die Greifvogelstation auf dem Potzberg zu spenden, um damit deren wertvolle Arbeit zu unterstützen."