Getötete Polizisten bei Kusel: Psychiatrisches Gutachten für Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wird voraussichtlich im Fall der getöteten Polizisten bei Kusel ein psychiatrisches Gutachten für den Tatverdächtigen Andreas S. beantragen.

Das bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring. Der Hauptverdächtige Andreas S. steht im Verdacht, Ende Januar zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel erschossen zu haben.

Sicherungsverwahrung für Hauptverdächtigen Andreas S.?

Gehring teilte mit, dass in dem Gutachten auch geprüft werden soll, ob für den Hauptverdächtigen bei einer Verurteilung auch eine Sicherungsverwahrung verhängt werden könne. Das würde bedeuten, dass er nach dem Ende einer möglichen Haftstrafe nicht wieder auf freien Fuß kommt. Stattdessen käme er zur Verwahrung beispielsweise in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Erziehungsanstalt, weil weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit von ihm ausgehen könnte. Bis ein Gutachter tatsächlich tätig wird, müssten allerdings erst die Ermittlungen abgeschlossen sein. Wann es soweit sein wird, ist noch unklar.

Gutachten für 32-Jährigen fraglich

Ob auch für den anderen Beschuldigten ein Gutachten erstellt wird, um die Schuldfähigkeit des 32-Jährigen zu untersuchen, stehe noch nicht fest. Der Mann war Anfang März aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil die Ermittler inzwischen davon ausgehen, dass er nicht auf die Polizisten geschossen hat.

Erst Gedenkfeier in Kusel, dann Untersuchungen zu Schüssen am Tatort

Am Mittwoch war der Tatort im Kreis Kusel erneut abgesperrt, weil die Ermittler dort weitere Details zu den tödlichen Schüssen herausfinden wollten. Zu Wochenbeginn fand in Kusel die offizielle Gedenkfeier in Erinnerung an die 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29 Jahren alten Kollegen statt, bei der mehr als 500 geladene Gäste teilnahmen.

38-Jähriger schweigt weiterhin zu den Vorwürfen

Die beiden Polizisten waren am 31. Januar bei einer Verkehrskontrolle getötet worden. Der 38-jährige Andreas S. gilt als Hauptverdächtiger und soll die tödlichen Schüsse abgefeuert haben, um eine andere Straftat zu vertuschen: Wilderei. Er wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen.