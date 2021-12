Millionenprojekt "Landl(i)eben" startet im Januar

Kusel: Im Januar startet der Landkreis Kusel mit der Umsetzung des Modellprojekts Smart City. Dafür sollen in den kommenden fünf Jahren mehr als 16 Millionen Euro investiert werden. Das Konzept des Landkreises Kusel nennt sich „Landl(i)eben: Digital. Gemeinsam. Vor Ort.“ Wie Landrat Otto Rubly (CDU) mitteilt, geht es darum, die Digitalisierung im Landkreis voranzubringen. Im ersten Jahr soll unter anderem eine Digitalwerkstatt für Kinder und Jugendliche entstehen, in der Apps entwickelt werden. Außerdem sei geplant, Kulturveranstaltungen direkt in Wohnheime zu übertragen, um die älteren Menschen daran teilhaben zu lassen. Der finanzielle Rahmen des Gesamtprojekts liegt bei mehr als 16 Millionen Euro. Davon werden rund 14,6 Millionen Euro gefördert. Der Landkreis Kusel ist eine von 28 Smart-City-Modellregionen in Deutschland.