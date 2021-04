Der „Arbeitskreis Ruftaxi“ in Kusel will das Ruftaxi im Kreis attraktiver machen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Künftig soll das Ruftaxi nicht alle zwei Stunden, sondern im Ein-Stunden-Takt fahren. Außerdem soll das Ruftaxi nicht mehr nur an den Bushaltestellen anhalten. Ältere oder Menschen mit Einschränkungen oder nach größeren Einkäufen sollen in Zukunft auch an der Haustür direkt oder in der Nähe zu- und aussteigen können. Darauf verständigten sich laut Kreisverwaltung die Unternehmen, die das Ruftaxi im Auftrag des Landkreises betreiben, und der Beauftragte für Mobilität im Kreis Kusel. Nun werden die Verträge umgestellt, die Kosten kalkuliert und die Gremien des Landkreises um Zustimmung gebeten. Die Änderungen sollen bereits im Sommer in Kraft treten.