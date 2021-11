Polizei sucht PKW-Fahrer

Die Polizei in Kusel sucht den Halter eines verunglückten Autos. Laut

Polizeibericht wurde am Samstagmorgen gegen 3 Uhr gemeldet, dass auf der

Landesstraße zwischen Welchweiler und Altenglan ein blauer Polo mit Krefelder

Kennzeichen verunglückt sei. Vor Ort fanden die Beamten nur das beschädigte

Fahrzeug ohne Fahrer. Offenbar war von der Fahrbahn abgekommen und an die

Leitplanke geprallt. Am Auto und an den Leitplanken entstand Sachschaden von

ca. 15.000 Euro. Eine Fahndung nach dem Fahrzeugführer verlief trotz intensiver

Suchmaßnahmen erfolglos. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei in

Kusel bittet um Hinweise.