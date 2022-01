Darum hat Kusel die niedrigste Impfquote gegen Corona in RLP

Im Landkreis Kusel sind statistisch gesehen die wenigsten Menschen in Rheinland-Pfalz gegen Corona geimpft. Die Kreisverwaltung sagt: Das liegt an den Pendlern.

Nur knapp 62 Prozent der Menschen im Landkreis Kusel sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Das ist, verglichen mit den anderen Städten und Landkreisen, die niedrigste Impfquote in ganz Rheinland-Pfalz. Im Durchschnitt sind im Land 71,8 Prozent der Menschen geimpft. Das geht aus einer Statistik des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Aber ist das Grund zur Sorge oder nur ein rein statistisches Problem?

Menschen aus Kusel gehen im Saarland zur Impfung gegen Corona

Für die Kreisverwaltung ist die Antwort klar: Die Zahlen täuschen auf den ersten Blick. Aus Sicht des Landkreises ist dessen Lage an der Grenze zum Saarland ein Grund für die niedrige Impfquote. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich viele Menschen, die im Kreis Kusel wohnen, in Arztpraxen im benachbarten Saarland impfen lassen.

Impfungen werden nicht nach Wohnort erfasst

Selbst wenn diese Impflinge im Landkreis wohnen, gehen ihre Impfungen gegen Corona für den Ort beziehungweise die Kommune in die Impfstatistik ein, wo die Impfung verabreicht wurde. Ähnliches gilt auch für eine Impfung beim Betriebsarzt. Wenn jemand aus Kusel sich bei seinem Arbeitgeber in Kaiserslautern impfen lässt, zählt diese Impfung für Kaiserslautern in der Impfstatistik. Diese Zählweise führte kürzlich dazu, dass die Stadt Bremen eine Impfquote von über 100 Prozent vorweisen konnte. Auch das lag daran, dass sich mehr Menschen aus dem Bremer Umland in der Stadt gegen Corona impfen gelassen hatten, als die Stadt Einwohner hat.

Viele Möglichkeiten zur Impfung gegen Corona in Kusel

Der Landkreis Kusel ist sich jedenfalls sicher, dass die niedrige Impfquote nicht aufgrund mangelnder Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen, zustandekommt. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es mit zwölf Impfbusterminen im Januar, der wieder eröffneten kommunalen Impfstelle und mehreren Sonderimpfaktionen viele Chancen, sich im Kreis impfen zu lassen.