Der Landkreis Kusel bekommt für das Projekt "Westpfälzer Musikantenland - Kultur im Wandel" einen finanziellen Zuschuss vom Land in Höhe von rund 36.500 Euro. Im Rahmen dieser Förderung soll nach Angaben des Kultusministeriums Kultur im ländlichen Raum gestärkt werden. Ziel des Förderprojektes ist es laut Kultusministerium, das vielfältige Kulturleben im Land zu erhalten. Außerdem solle den Akteuren durch die Zuwendung ermöglicht werden, ihre Einrichtungen gesichert in die Zukunft zu führen. Das Westpfälzer Musikantenland wurde als eins von sieben Projekten ausgewählt. Um das Projekt zu koordinieren, sollen nun Aufgaben verteilt werden, die ehrenamtlich nicht geleistet werden können. Durch die Landesförderung könnten so anfallende Personalkosten finanziert werden. Der Landkreis Kusel entwickelt in Kooperation mit dem Landkreis Kaiserslautern, dem Verein Zukunftsregion Westpfalz und dem Land Rheinland-Pfalz das Projekt Westpfälzer Musikantenland. Nach Angaben des Landrats des Landkreises Kusel, Otto Rubly, geht es darum, die Region kulturell attraktiver zu gestalten und dem demografischen Wandel entgegenzutreten.