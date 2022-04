24 Gemeinden bekommen schnelles Internet

per Mail teilen

24 Orte in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sollen bald schnelleres Internet bekommen – darunter sind Kusel, Föckelberg, Rammelsbach und Ulmet. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, arbeitet sie mit einer Firma für Glasfaserausbau zusammen. Sie soll das leistungsstarke Internet auch in Ortsgemeinden bringen, die noch gar nicht oder nicht ganz an das Glasfasernetz angeschlossen sind. Das soll nach Angaben der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Lebensqualität verbessern und die Gemeinden als Wirtschaftsstandorte stärken. Die ersten Bauarbeiten sollen im Sommer beginnen.