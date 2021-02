per Mail teilen

Die Polizei hat im Kreis Kusel zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen, die einem Liebesschwindler geholfen haben sollen. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist Opfer von sogenanntem Love-Scamming geworden.

Die Frau hat nach Angaben der Polizei im Internet einen angeblichen Soldaten kennengelernt. Der gab vor, in Afghanistan stationiert zu sein. In der Folge gaukelte der Mann der Frau die große Liebe vor und konnte auf diese Weise ihr Vertrauen gewinnen.

Frau gab Betrüger 10.000 Euro

Der angebliche Soldat brachte sein Opfer dazu, mehr als 10.000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Das Geld übergab die Frau dann an einen Boten. Kurz darauf forderte der vermeintliche Liebhaber erneut Geld von der Frau. Bei der geplanten Geldübergabe am vergangenen Montag konnte die Polizei dann zwei mutmaßliche Geldboten festnehmen: Einen Mann und eine Frau. Beide sitzen momentan wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Sie bestreiten die Vorwürfe.