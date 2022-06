per Mail teilen

Nach zwei Jahren Pause wegen Corona findet am Donnerstag zum ersten Mal wieder der Kreiskindertag im Kreis Kusel statt. Rund um das Schwimmbad in Jettenbach beginnt der Tag um 8 Uhr mit einer Kinder- und Jugendolympiade, bei der die Teilnehmer an verschiedenen Stationen Geschicklichkeit und Teamgeist beweisen können. Ab 13 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm mit Musik. Die Kreisverwaltung hat von den Parkplätzen rund um Jettenbach einen Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände eingerichtet.