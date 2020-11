Der Landkreis Kusel hat Stand Freitagabend (6.11., 18:30 Uhr) den landesweit höchsten Corona-Inzidenzwert. Nach Angaben der Landesregierung gab es dort in den vergangenen sieben Tagen 235 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der hohe Wert erklärt sich auch dadurch, dass der Kreis gestern insgesamt 40 Corona-Fälle in vier verschiedenen Seniorenheimen gemeldet hatte. Landrat Otto Rubly (CDU) rechnet mit weiteren positiven Fällen in den nächsten Tagen. Den niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz hat auch am Freitag wieder die Stadt Zweibrücken. Unter den Kreisen und Städten im Land ist nur Zweibrücken in der Corona-Warnstufe Orange, für alle anderen Regionen gilt die höchste Warnstufe Rot.