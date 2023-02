per Mail teilen

Zwei junge Menschen mussten vor einem Jahr bei Kusel ihr Leben lassen. Die 24-jährige Yasmin B. – Polizeianwärterin, studierte an der Hochschule der Polizei und ihr 29-jähriger Kollege Alexander K. Beide kamen damals arglos in eine Verkehrskontrolle – kurz später werden sie mit gezielten Schüssen in den Kopf getötet.

Die Welle an Anteilnahme war groß, aber auch Aufrufe zu Gewalt gegen Polizei und Hate Speech im Internet sorgten für Aufsehen. Wie Künstliche Intelligenz in Zukunft bei Verbrechensbekämpfung helfen könnte, Alexandra Dietz berichtet.