Impfzentrum schließt

Das Impfzentrum in Kusel öffnet heute vorerst zum letzten Mal.

Wie eine Sprecherin mitteilt, war die Nachfrage nach Impfungen in den vergangenen Wochen rückläufig. Das Impfzentrum habe daher zunächst die Öffnungszeiten verkürzt. Nun habe sich der Kreis aber dazu entschieden, das Zentrum zu schließen. Die sinkende Nachfrage könnte an den vermehrten Impfangeboten und Sonderimpfaktionen im Landkreis liegen, so die Sprecherin. Mehr als 5700 Menschen erhielten seit November vergangenen Jahres im Kuseler Impfzentrum eine Auffrischungsimpfung.