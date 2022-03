Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge in der Afa

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Kusel kommen immer mehr Menschen aus der Ukraine an. Stand Freitagmittag seien hier 149 Kriegsflüchtlinge untergekommen, teilte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium mit. Damit haben sich die Zahlen innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt- am Donnerstag waren in der Afa Kusel noch 66 Menschen registriert. Vergleichen mit den anderen Erstaufnahmeeinrichtungen im Land sind in der westpfälzischen etwas weniger Menschen aus der Ukraine untergebracht.