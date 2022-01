Hartenfels legt wegen Corona-Kritik Fraktionsvorsitz im Kreistag Kusel nieder

per Mail teilen

Andreas Hartenfels ist nicht mehr Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kuseler Kreistag. Er hatte sich mehrfach kritisch zur Corona-Politik geäußert.

Andreas Hartenfels sitzt für die Grünen im Landtag und im Kreistag Kusel. Die Grünen

Der Kreistagsabgeordnete der Grünen in Kusel, Wolfgang Frey, sagte: "Wir haben ihn gebeten, wegen seiner Einlassungen zur Corona-Politik zurückzutreten." Dem sei Hartenfels einvernehmlich gefolgt.

Haltenfels ist auch Landtagsabgeordneter der Grünen in Mainz. Dort hatte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun gesagt, Hartenfels stehe mit seiner ablehnenden Haltung zur Impfpflicht nicht im Einklang mit der Landtagsfraktion. Etwas anders sehe das bei den Themen Umwelt und Klima aus, die Hartenfels in der Fraktion bearbeitet. "Da sind wir überhaupt nicht auseinander", so Braun.

Braun: "Heftige Diskussionen über Impfpflicht in Bevölkerung"

Braun sagte weiter, quer durch die Bevölkerung gebe es in der Frage einer Impfpflicht heftige Diskussionen. "Als Grüne und als Gesellschaft sollten wir diese Diskussion führen, sie aushalten und darauf bestehen, dass jeder den anderen gewähren lässt." Die Grünen seien mehrheitlich für die Einführung einer Impfpflicht, auch zur Entlastung der Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Hartenfels hatte sich in den vergangenen Monaten mehrmals kritisch zu den Corona-Schutzmaßnahmen und einer Impfpflicht geäußert.