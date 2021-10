Hallenbadsaison gut angelaufen

Die Hallenbäder in der Westpfalz sind zufrieden mit dem Start in die Saison. Gerade jetzt in den Herbstferien sei die Nachfrage besonders groß.

In den westpfälzischen Schwimmbädern gelte überwiegend die 3G – Regel – geimpft, getestet oder genesen. Vor jedem Schwimmbadbesuch müssten die Besucher zudem ihre Ausweise vorzeigen. Vereinzelte Besucher zeigten sich unzufrieden mit den strengen Maßnahmen, der Großteil begrüße aber die Sicherheitsvorkehrungen erklärt eine Sprecherin des Vitalbades Pfälzer-Bergland in Kusel. Für das Bad wird eine Terminvergabe vorher empfohlen, weil coronabedingt maximal 250 Besucher gleichzeitig ins Hallenbad können. Im Kibo-Bad in Kirchheim-Bolanden sind aktuell maximal 180 Besucher erlaubt, im PLUB in Pirmasens 230. Die Abstandspflicht in den Hallenbädern bestehe weiterhin, die Maskenpflicht lediglich bis zu den Umkleiden.