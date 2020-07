Fünf Mitarbeiter einer Baufirma aus Norddeutschland sind in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, besteht der Bautrupp aus insgesamt acht Personen. Die Männer hätten gemeinsam in der Verbandsgemeinde gearbeitet und gewohnt. Nach dem ersten positiven Corona-Test sei für alle Arbeiter Quarantäne angeordnet worden. Die Baufirma habe die acht Betroffenen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in getrennten Unterkünften untergebracht. Der Betrieb kümmere sich auch um die Versorgung seiner Mitarbeiter.