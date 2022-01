Seit Freitag dauert der Streik der Busfahrer in Rheinland-Pfalz bereits an. Es gibt einen Notfahrplan für Schüler. Doch der bringt nicht überall etwas. In Kusel bleiben die Klassen leer.

Kerstin Mees ist genervt. Ihr zwölf Jahre alter Sohn besucht die Jakob-Muth-Schule in Kusel, eine Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache. Doch von seinen zehn Klassenkameraden sind nur noch vier übrig. Der Rest bleibt daheim. Mees ist Elternsprecherin an der Förderschule. Viele Eltern beschweren sich bei ihr über die Situation mit den Busstreiks. Kusel: Schüler bleiben wegen Busstreik zuhause Das Problem der Jakob-Muth-Schule ist ihr Einzugsgebiet. Da es sich bei der Einrichtung um eine Förderschule handelt, kommen die Schüler aus einem größeren Umkreis als bei anderen weiterführenden Schulen. Sie sind auf die Linie zwischen Homburg, Kusel und Lauterecken angewiesen und auch dort streiken die Busfahrer. "Bis zu 30 Minuten Anfahrt für den Weg zur Schule können viele berufstätige Eltern einfach nicht leisten", so Mees. Die Konsequenz: Die Kinder bleiben zuhause. Der "harte Brocken" ist für ver.di vom Tisch Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Nach Angaben von Verhandlungsführer Marko Bärschneider sei der "harte Brocken", der tariflich vereinbarte Stundenlohn für die Busfahrer von 17,20 Euro, schon vom Tisch. Nun will ver.di lediglich ein verbindliches Pausen-Modell mit den Arbeitgebern vereinbaren. Das soll regeln, wann die Busfahrer Pause machen dürfen und wie lange. "Das führt letztlich dann auch dazu, dass die Schüler sicherer von A nach B kommen, weil die Fahrer ausgeruhter sind", sagt Bärschneider. Rheinland-Pfalz Verhandlungen ohne Einigung Warnstreiks bei privaten Busunternehmen in RLP gehen weiter Rund 2.000 Fahrerinnen und Fahrer haben beim Warnstreik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Die Busstreiks gehen heute unvermindert weiter - zunächst bis zum 6. Februar. mehr... 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Bus bringt Schüler zur Schule, aber nicht wieder zurück Auch Elternsprecherin Mees spricht sich für eine Entlastung der Busfahrer aus. Trotzdem sagt sie: "Ich appelliere an die Kompromissbereitschaft beider Seiten, so kann es nicht weitergehen." Sollte sich dieser Streik ähnlich lange hinziehen wie im vergangenen Sommer, dann könnte es sein, dass manche Schüler zehn Wochen nicht in die Schule kommen. Das sei nicht hinnehmbar: "Wie sollen die Kinder denn da die Rückstände von Corona aufholen?" Zwar gebe es einen Notfahrplan, dieser reiche aber nicht aus. Ihr Sohn könne damit zwar in die Schule fahren, allerdings nicht zurück, sagt Mees. Arbeitgeberverband mit "Pistole auf der Brust" Der Arbeitgeberverband VAV beruft sich im Tarifstreit auf offene Fragen der Refinanzierung. Hauptgeschäftsführer Heiko Nagel bemängelt: "Wir haben von ver.di die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen." ver.di-Verhandlungsführer Bärschneider hofft auf einen Gesprächstermin am Donnerstag mit dem Land. Das könne den Druck erhöhen, indem es beispielsweise verbindliche Sozialstandards festlegt. Auf die müssten die Arbeitgeber dann reagieren. Kerstin Mees hofft, dass sich die Entscheidung nicht mehr allzu lang hinzieht. Sonst könnte die Klasse ihres Sohnes noch weiter schrumpfen.