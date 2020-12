per Mail teilen

Nur noch bis März wird das Deutsche Rote Kreuz die Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel betreuen. Der DRK-Kreisverband kann die Auflagen nicht mehr erfüllen.

Die Aufsichtsdirektion ADD in Trier sucht deshalb einen neuen Anbieter, der die etwa 500 Geflüchteten in der Erstaufnahme-Einrichtung in Kusel betreut. Bislang hat diese Aufgabe der DRK-Kreisverband Kusel übernommen.

Entscheidung zu Flüchtlingsunterkunft Kusel fällt demnächst

Der Vertrag zwischen dem DRK-Kreisverband Kusel und der ADD endet Ende März. An der erneuten Ausschreibung beteiligt sich das Rote Kreuz nicht. Nach Angaben von Landrat Otto Rubly (CDU), zugleich Präsident des DRK-Kreisverbandes, hat das Land in dem Bewerbungsverfahren kurzfristig die Auflagen geändert und erhöht. Sie sehen unter anderem vor, dass der Betreiber Ärzte, Erzieher und Sozialpädagogen dauerhaft zur Verfügung stellen muss. Das sei für einen kleinen DRK-Kreisverband wie der in Kusel nicht zu verantworten. Rubly: "Wir hätten die Existenz des Verbandes aufs Spiel gesetzt."

Das Rote Kreuz hat die Ernstaufnahme-Einrichtung in der ehemaligen Bundeswehrkaserne mit aufgebaut - zu Beginn vor fünf Jahren vor allem mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer, zuletzt mit mehr als 20 angestellten Mitarbeitern. Rubly kritisiert, dass das Land dies inzwischen "vergessen" habe. Die ADD will noch im Dezember entscheiden, wer den Auftrag bekommt.“