Erst- und Zweitimpfungen wieder möglich

Im ehemaligen Impfzentrum in Kusel werden ab heute wieder Erst- und Zweitimpfung gegen Corona durchgeführt. Zuletzt konnte man sich dort nur für Booster-Impfungen registrieren. Termine für eine Corona-Impfung im ehemaligen Impfzentrum auf dem Windhof in Kusel können über die Homepage der Kreisverwaltung vereinbart werden. Neben den Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen sind ab sofort auch Impftermine für Jugendliche ab zwölf Jahren verfügbar. Die Einrichtung ist immer mittwochs und freitags geöffnet. Im Landesimpfzentrum in Kaiserslautern steht heute der nächste Impftag für Kinder an. Das Angebot richtet sich dabei speziell an Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Weitere Kinderimpftage sind unter anderem für den 13., 24. und 25. Januar geplant. Das Impfzentrum hat immer werktags von 7:30 bis 14:45 Uhr geöffnet.