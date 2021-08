15 ehrenamtliche Helfer aus dem Kreis Kusel sind am frühen Samstagmorgen ins Hochwassergebiet an der Ahr aufgebrochen. Nach Angaben der Kreisverwaltung helfen die Ehrenamtlichen beim Wiederaufbau.

Den Bus für die Helfer hat nach Angaben einer Kreissprecherin ein regionaler Busunternehmer kostenlos zur Verfügung gestellt. In dem Bus werden auch Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Schaufeln transportiert. Die ehrenamtlichen Helfer aus dem Kreis Kusel werden dann von den Einsatzleitungen vor Ort eingeteilt. Sie übernachten auf einem Campingplatz in Grafschaft. Am Sonntagabend fährt der Bus die Helfer dann wieder zurück nach Kusel. Zusätzlich fahren Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit zwei Kleinbussen ins Ahrtal. Sie verteilen dort Spenden eines Kuseler Supermarkts, wie zum Beispiel Getränke an die von der Flut Betroffenen.