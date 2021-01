Das Zoar Alten- und Pflegeheim in Kusel ist die erste Einrichtung in der Westpfalz, in der Bewohner und Mitarbeiter ihre Zweitimpfung gegen Corona bekommen. 145 Menschen erhalten nach Angaben des Kuseler Impfkoordinator am Sonntag ihre zweite Injektion.

Die Mitarbeiter und Bewohner des Kuseler Seniorenheims wurden Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal gegen das Virus geimpft. Am Sonntag - drei Wochen nach dem Impfstart - bekommen sie ihre zweite Dosis des Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Diese ist wichtig, damit der Impfstoff auch richtig wirkt. Die Spritzen in Kusel setzen - wie beim ersten Mal - auch diesmal wieder die mobilen Impfteams des DRK. Mitte kommenden Woche fahren sie außerdem zu Seniorenheimen in Schönenberg-Kübelberg und Lauterecken. Auch im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken bekommen in der kommenden Woche nach Angaben des Heimleiters Bewohner und Mitarbeiter ihre Zweitimpfung.