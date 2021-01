per Mail teilen

Der Kreis Kusel ist in der Corona-Warnstufe orange. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 47. Demgegenüber wird die Stadt Zweibrücken wieder in der Warnstufe Rot geführt. Hier stieg der Inzidenzwert knapp über den 50-er-Grenzwert. Insgesamt haben sich nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes seit gestern 120 Menschen in der Westpfalz neu mit dem Corona-Virus angesteckt.