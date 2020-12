per Mail teilen

Im Kreis Kusel sind vier weitere Menschen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Nähere Angaben machte das Gesundheitsamt nicht. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Kusel 35 Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. In Zweibrücken bleibt heute die Kinderkrippe an der Hochschule geschlossen, weil es dort einen Corona-Fall gegeben hat. Hier konnten noch nicht alle Kontakte ermittelt werden.