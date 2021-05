per Mail teilen

Der Landkreis Kusel hat heute nach eigenen Angaben den fünften Tag in Folge den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Somit wird ab Montag die Bundesnotbremse gelöst und es gelten weitere Lockerungen. Neben der Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre können beispielsweise auch wieder Kunden ohne Corona-Test den Einzelhandel besuchen. Hotels und Jugendherbergen dürfen mit entsprechenden Hygienevorschriften öffnen. Erlaubt sind laut Verordnung auch Übernachtungen in Ferienwohnungen und Wohnwagen mit eigenen Sanitäranlagen. Außerdem ist auch wieder Sport in Hallen und im Freien möglich. Im Innenbereich allerdings nur mit Test und maximal einer Person auf 40 Quadratmetern. Auch die Außengastronomie im Kreis Kusel darf ab Montag wieder öffnen.