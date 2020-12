Impfungen beginnen in der Westpfalz

Die Corona-Impfungen in der Westpfalz starten am 27.12. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kommen zuerst die Städte und Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten an die Reihe.

Als erstes werden im Kreis Kusel die Bewohner von Altenheimen und Senioreneinrichtungen durch die mobilen Impfteams versorgt. Welche Heime das sein werden, steht noch nicht fest, da sich die Einrichtungen zunächst „impfbereit“ melden müssen. Das heißt, dass erhoben wird, welche Personen aufgrund ihres Gesundheitszustandes überhaupt geimpft werden können. Betreuer und Ärzte klären auf Wer für die Impfung zugelassen ist, wird zuerst von Betreuern und Ärzten über die Impfung informiert. Danach kann sich das Heim als „impfbereit“ melden. Daraufhin kommt ein mobiles Impfteam und führt die Impfungen durch. Das Land erhält am Sonntag zunächst 9.750 Impfdosen. Wie viele davon an den Kreis Kusel gehen, ist noch unklar.