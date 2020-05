In Kusel hat ein Mann versucht, eine 91-jährige Frau zu betrügen. Er gab sich am Telefon als falscher Polizeibeamter aus. Er forderte die Seniorin auf, ihr Geld von der Bank abzuheben, weil es dort nicht mehr sicher sei. Die Frau erkannte aber den Betrug und legte auf. In der vergangenen Woche hatte es vor allem in Zweibrücken mehrfach solche betrügerischen Anrufe gegeben.