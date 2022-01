Auftaktveranstaltung für Smart-City-Projekt

Heute Abend gibt es im Kreis Kusel die Auftaktveranstaltung für ein sogenannte Smart-City-Projekt. Unter dem Motto „Land lieben – Digital.Gemeinsam.VorOrt.“ möchte der Landkreis digitaler werden.

Dafür werden in den kommenden fünf Jahren mehr als 16 Millionen Euro investiert, so Landrat Otto Rubly (CDU). Den Großteil fördert der Bund. Für jede der 98 Kommunen im Landkreis Kusel sollen individuelle Strategien entwickelt werden, um die gesamte Region digitaler zu machen. Zum Beispiel in den Bereichen Mobilität und Arbeit. Außerdem soll eine Digitalwerkstatt für Kinder und Jugendliche entstehen, in der Apps entwickelt werden. Die heutige Auftaktveranstaltung findet online statt. Ziel sei es, in Workshops ein konkretes Programm für das Smart-City-Projekt zu erarbeiten. Dieses soll dann in den kommenden Wochen vorgestellt werden.