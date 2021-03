Vor dem Amtsgericht Kusel muss sich am Donnerstag ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Eingriffs in den Straßenverkehr und Bedrohung verantworten. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, hatte der Angeklagte zunächst sein Auto gestoppt und aus unbekannten Gründen mit seinem späteren Opfer diskutiert, als es mit seinem Auto in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte. Kurz danach soll sich der Angeklagte wieder hinter das Steuer seines Autos gesetzt und damit sein Opfer angefahren haben. Der Mann erlitt dabei Prellungen. Außerdem soll der Angeklagte einen Spaziergänger, der den Vorfall zufällig beobachtet hatte, mit einem Hammer bedroht haben. Das Urteil wird noch am selben Tag erwartet.