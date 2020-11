per Mail teilen

Ein 19-Jähriger hat sich mit seinem Auto auf der A62 überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann kurz vor der Ausfahrt Kusel einen Lkw überholen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in die Leitplanke gekracht. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen des 19-Jährigen und blieb nach Polizeiangaben in der Autobahnböschung liegen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an seinem Wagen entstand Totalschaden.