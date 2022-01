US-Krankenhaus in Weilerbach wird gebaut

per Mail teilen

Das Amt für Bundesbau in Mainz hat mitgeteilt, dass der Vertrag zum Bau eines US-Krankenhauses in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) unterzeichnet wurde. Der US-Kongress stellt für den Bau des Rhine Ordnance Barracks Medical Center Replacement rund 990 Millionen Dollar zur Verfügung. Bis Ende 2027 soll das größte Bauvorhaben der US-Army außerhalb der USA in unmittelbarer Nähe zur Air Base Ramstein abgeschlossen sein. Es entstehen den Angaben zufolge rund 2.500 neue Arbeitsplätze sowie neun Operationssäle und 120 Untersuchungsräume.