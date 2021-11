Kreisvolkshochschule bietet Kurse für Grundschüler an

per Mail teilen

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz bietet diese Woche verschiedene kostenfreie Kurse für Schüler an. Die Anmeldung zu den Kursen ist auf der Internetseite der Kreisvolkshochschule möglich. Auf dem Programm stehen Kurse zum Thema Umweltschutz und Computer aber auch Förderkurse. Durch die pandemiebedingten Ausfälle des Unterrichts hätten viele Schüler einen höheren Nachholbedarf. Die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz bietet daher für Grundschüler die Förderkurse Lesen und Mathematik an. Ebenfalls wird ein Umweltkurs angeboten. Hier lernen Kinder Lebensweisen der Tiere kennen, die in der Region leben und können einen Waldspaziergang machen. Außerdem erfahren sie, wie der Boden den Anbau von Lebensmitteln beeinflusst und wie Verpackungsmüll eingespart werden kann. Im Grundlagenkurs für Computer bekommen sie Tipps im Umgang mit persönlichen Daten und Sicherheit im Internet.