Kurse an der Volkshochschule starten

An der Volkshochschule Kaiserslautern beginnen am Montag die neuen Kursangebote. Nach Angaben des Direktors gibt es beispielsweise Entspannungskurse, eine Pilzwanderung oder einen Kurs zur Kindergartenpädagogik. In diesem Semester sind es 580 verschiedene Angebote, die unter dem Motto "Lernen, Mensch sein, Wohlfühlen" stehen. Bei vielen Angeboten können sich die Teilnehmer aussuchen, ob sie digital oder vor Ort dabei sein wollen. Anmeldungen für die Kurse sind telefonisch, per Mail oder online möglich.