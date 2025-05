Zwei junge Männer sorgten am Donnerstagabend in Kaiserslautern für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Nach einem Restaurantbesuch liefen sie einfach davon. Was genau steckte hinter ihrer Aktion?

Am frühen Donnerstagabend wurde die Polizei in Kaiserslautern aus einem Restaurant heraus alarmiert. Ein Restaurantmitarbeiter rief an, nachdem zwei Gäste bei ihm in der Innenstadt ohne zu bezahlen geflüchtet waren. Die Beamten konnten die beiden, 14 und 18 Jahre alt, schnell in der Nähe finden und kontrollieren. Dabei erfuhren sie auch, warum die Jungs abgehauen waren. Polizei greift schnell ein und klärt den Fall: Was war der Grund? Auf Nachfrage erklärten die Jugendlichen, dass ihnen das Essen nicht geschmeckt habe und sie deshalb nicht zahlen wollten. Nachdem sie die offene Rechnung bei dem Wirt beglichen hatten, durften sie dann das Restaurant wieder verlassen. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt nun wegen Zechbetrugs.